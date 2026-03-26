Rimpatri | Procaccini FdI La linea del governo Meloni è diventata linea europea Ora sistema più efficace

L'eurodeputato di Fratelli d'Italia ha affermato che la posizione del governo Meloni sui rimpatri si è allineata alle direttive europee, rendendo il sistema più efficace. La dichiarazione è stata rilasciata durante un punto stampa nel quale ha illustrato le recenti modifiche e le nuove strategie adottate a livello comunitario. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito durante l'incontro.

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles dopo il via libera dell'eurocamera alla fase negoziale con il Consiglio Ue per definire un nuovo quadro giuridico sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rimpatri: Procaccini (FdI), “La linea del governo Meloni è diventata linea europea. Ora sistema più efficace” Articoli correlati Leggi anche: Agricoltura: Procaccini (Fdi-Ecr), 'Ue recepisce linea governo Meloni' Malan (Fdi): ‘sospendere sanzioni alla Russia non è la linea del governo’“Al momento non pare sia necessario, tantomeno desiderabile evidentemente” interrompere le sanzioni alla Russia. Una raccolta di contenuti su Rimpatri Procaccini FdI La linea del... Procaccini (FdI): Sui rimpatri la linea di Meloni è diventata linea europeaQuesto regolamento sostituisce la direttiva rimpatri e consentirà ai Paesi europei di dotarsi di un sistema comune più efficace, anche più severo. Sì, in termini di rimpatri e di procedure, ma anche ... ansa.it Rimpatri migranti, Procaccini: Linea Meloni ora è linea UeIl copresidente del gruppo Ecr al Parlamento Europeo soddisfatto dopo il via libera alla posizione negoziale dell'Aula grazie ad una 'maggioranza di centrodestra'. adnkronos.com