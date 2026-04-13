Da Meloni a Salvini la politica italiana difende il pontefice dopo gli attacchi di Trump

Le dichiarazioni di Donald Trump rivolte a Papa Leone hanno suscitato molta attenzione, mentre il pontefice ha iniziato un viaggio in Africa che lo porterà in vari paesi. Nel frattempo, esponenti della politica italiana, tra cui Meloni e Salvini, sono intervenuti per difendere il Papa dagli attacchi ricevuti. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e ha sollevato commenti pubblici da parte dei rappresentanti politici nazionali.

Hanno destato clamore le parole che Donald Trump ha rivolto a Papa leone, che oggi inizia il suo viaggio apostolico che lo vedrà toccare diversi paesi africani. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella come di consueto scrive al santo padre un messaggio di augurio per il suo viaggio apostolico. "In Africa, il continente con la popolazione più giovane del mondo, il cristianesimo ha radici antiche e profonde, come testimoniano i luoghi di Sant'Agostino, Padre della Chiesa, dai quali il Suo itinerario prenderà avvio. Il 'continente giovane' è protagonista di straordinari cambiamenti e foriero di grandi speranze. Il suo destino è fortemente legato a quello dell'Europa e dell'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Meloni a Salvini, la politica italiana difende il pontefice dopo gli attacchi di Trump Papa contro Trump, Mattarella e Meloni ringraziano il pontefice per il messaggio di pace. Salvini critica il presidente UsaDopo le minacce di Donald Trump a Papa Leone il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni... Trump contro il Papa, la solidarietà della politica al Pontefice: “Fuori luogo e disgustoso”(Adnkronos) – Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Papa Leone XIV.