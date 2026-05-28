Ucraina l’Ue accelera sull’adesione ma serve tempo Tajani | ‘Governo favorevole’

Da ildifforme.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione Europea accelera sul processo di adesione dell’Ucraina, anche se si prevede che richiederà ancora tempo. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il governo europeo è favorevole all’ingresso del paese. Nel frattempo, la Russia mantiene le sue attività militari e minaccia diplomatici stranieri nella regione. La situazione rimane complessa, con l’UE che prosegue i negoziati nonostante le tensioni in corso.

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L'Ue sta lavorando per l'adesione della Ucraina mentre la Russia continua ad attaccare e a minacciare diplomatici stranieri. Kallas: "Se Mosca dovesse aggredire un Paese della Nato le conseguenze sarebbero devastanti" Difesa e ingresso dell’Ucrainanell’Unione europeasono temi cardine nel dibattito pubblico europeo. Arrivando al Consiglio Esteri informale a Cipro, sono intervenuti sull’argomento sia l’Alta Rappresentante Ue della Politica estera,Kaja Kallas, sia il ministro degli Esteri,Antonio Tajani. “Oggi i rappresentanti ungheresi sono a Bruxelles per discutere di diverse questioni. Spero quindi che ci diano anchebuone notizie sull’apertura dei cluster“, ha detto Kallas. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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