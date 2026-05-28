Ucraina l’eroe Prokopenko | Vi spiego perché Mosca sta perdendo la guerra Il saggio del comandante del Regimento Azov
Il comandante del Regimento Azov ha affermato che l’Occidente ha sovrastimato le capacità dell’esercito russo. Secondo lui, questa percezione errata ha contribuito a una visione distorta delle dinamiche sul campo di battaglia. Nel suo saggio, spiega le ragioni per cui, a suo avviso, Mosca sta perdendo la guerra. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie o sui dati militari, ma si evidenzia un’analisi critica delle valutazioni occidentali sulla Russia.
Roma, 28 maggio 2026 - L’Occidente ha sovrastimato l’esercito russo, e perché in realtà Mosca sta perdendo questa guerra, è quanto ha scritto l’eroe nazionale ucraino Denys "Redys" Prokopenko, generale di brigata e comandante del 1° corpo d’armata della Guardia Nazionale ucraina “Azov”, pubblicato da Ukrainska Pravda e ripreso da politico e giornalista Anton Gerashchenko. Eroe con la Azov a Mariupol. Prokopenko è noto per l’eroica resistenza, durata 86 per giorni, a Mariupol con i suoi reparti del Reggimento Azov dagli attacchi russi, arrendendosi il 16-20 maggio 2022 ai soldati di Mosca e ai filo-russi della Repubblica Popolare di Doneck.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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