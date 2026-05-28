Il comandante del Regimento Azov ha affermato che l’Occidente ha sovrastimato le capacità dell’esercito russo. Secondo lui, questa percezione errata ha contribuito a una visione distorta delle dinamiche sul campo di battaglia. Nel suo saggio, spiega le ragioni per cui, a suo avviso, Mosca sta perdendo la guerra. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle strategie o sui dati militari, ma si evidenzia un’analisi critica delle valutazioni occidentali sulla Russia.

Roma, 28 maggio 2026 - L’Occidente ha sovrastimato l’esercito russo, e perché in realtà Mosca sta perdendo questa guerra, è quanto ha scritto l’eroe nazionale ucraino Denys "Redys" Prokopenko, generale di brigata e comandante del 1° corpo d’armata della Guardia Nazionale ucraina “Azov”, pubblicato da Ukrainska Pravda e ripreso da politico e giornalista Anton Gerashchenko. Eroe con la Azov a Mariupol. Prokopenko è noto per l’eroica resistenza, durata 86 per giorni, a Mariupol con i suoi reparti del Reggimento Azov dagli attacchi russi, arrendendosi il 16-20 maggio 2022 ai soldati di Mosca e ai filo-russi della Repubblica Popolare di Doneck.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina, l’eroe Prokopenko: “Vi spiego perché Mosca sta perdendo la guerra”. Il saggio del comandante del Regimento Azov

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