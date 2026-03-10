Perché l’Iran sta perdendo il capo del Pentagono e i tre obiettivi della guerra | il messaggio a Khameini jr scomparso dopo l’attacco

Il capo del Pentagono ha annunciato che le operazioni militari in Iran raggiungono il massimo livello di intensità dall’inizio delle azioni, rivendicando i risultati ottenuti. Durante la giornata odierna, si sono registrati numerosi attacchi, considerati i più intensi fino a ora. L’obiettivo principale dell’offensiva riguarda tre obiettivi strategici, mentre un messaggio diretto a Khameini Jr è stato trasmesso prima della scomparsa di quest’ultimo dopo l’attacco.

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha rivendicato i risultati dell’offensiva americana in Iran, annunciando che quella di oggi sarà la giornata con la maggiore intensità di attacchi dall’inizio delle operazioni. Hegseth ha ribadito che Washington non intende fermarsi, anche se Donald Trump ha più volte assicurato che la guerra è praticamente finita: «Non molleremo fino a quando il nemico non sarà completamente sconfitto. Questo non è il 2003». Secondo il segretario alla Difesa, gli Stati Uniti stanno «schiacciando il nemico», riprendendo le parole usate dal presidente il giorno prima. Teheran lancia meno missili, Hegseth: «Sono soli e stanno perdendo». 🔗 Leggi su Open.online

