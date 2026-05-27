Ucraina Lega | No all’ingresso di Kiev in Ue

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lega si oppone all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Secondo il partito, Kiev non avrebbe i requisiti necessari, a differenza di altri Paesi che stanno migliorando le proprie condizioni nel tempo. La posizione si basa anche sul timore che l’adesione possa causare danni economici e sociali significativi. Nessuna proposta o percorso ufficiale è stato avviato per l’ingresso dell’Ucraina nell’UE.

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“La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni”. Così una nota della Lega. Ucraina, Zelensky a Trump: “Nostra situazione richiede azione rapida”. “Questa settimana ho preparato una lettera speciale indirizzata al presidente degli Stati Uniti e al Congresso. Ieri la lettera è stata ufficialmente consegnata alle istituzioni di Washington. È piuttosto raro che il leader di un altro Stato si rivolga contemporaneamente al presidente e al Congresso degli Stati Uniti con una lettera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Lega: “No all’ingresso di Kiev in Ue”
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