Il governo italiano non ha ancora chiarito se sosterrà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Mentre alcune fonti indicano che il ministro degli Esteri sia a favore, altri partiti di maggioranza si oppongono o pongono condizioni temporali. La posizione ufficiale resta incerta, con dichiarazioni che variano tra sostenitori e contrari. La discussione si concentra sulla modalità di adesione, tra un ingresso completo o più graduale, senza ancora una decisione definitiva.

Chiamate un egittologo, c’è da decifrare la posizione dell’ Italia sull’adesione – integrale o soft che sia – dell’ Ucraina nell’ Unione Europea. Chi ha ragione tra i tre esponenti dei tre principali partiti del governo Meloni? Intanto c’è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, titolare della linea sulla politica internazionale insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ieri – e di nuovo ha ribadito oggi alla fine di un vertice informale dell’Ue a Cipro – ha spiegato che l’esecutivo è a favore. “Noi siamo favorevoli all’avvio di un percorso che porti l’Ucraina all’interno dell’ Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri Paesi candidati – è il suo ragionamento -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina in Ue? Giallo sulla posizione del governo: Tajani è a favore, la Lega contro. Fdi fa sapere: “Dipende quando”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Tajani ignora la spaccatura con la Lega: “Il governo è per l’adesione di Kiev all’Ue”Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il governo sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, ma ha precisato che il problema riguarda...

Ucraina nell’Ue, il muro della Lega e la frenata di Tajani: «Prima i Balcani». Pd e Iv: «Governo in tilt, Meloni chiarisca»La Commissione europea ha annunciato che a giugno proporrà di aprire i negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia all’Unione europea.

Temi più discussi: L’Ue accelera sull'ingresso dell'Ucraina, ma la Lega dice no. È polemica; L'Ucraina nella Ue: la Lega è contraria e il Governo si spacca; Nessuna alternativa alla piena adesione Ue, dice vicepremier ucraino; L'Ue accelera sull'adesione dell'Ucraina. Tajani: 'Favorevoli'. Muro della Lega.

Todde sull'ingresso dell'Ucraina in Ue: M5S filorusso? Falso. Ho vissuto dieci anni negli Usa. #ottoemezzo x.com

Zelenskyy: L'Ucraina deve avere un posto completo ed eguale nell'UE reddit

Ucraina nella UE, Lega dice no | Requisiti, danni economici e sociali: i giusti dubbi dell’adesione di KievPerché la Lega è contraria all'ingresso dell'Ucraina nella UE: danni economici, caos guerra e mancati requisiti. Lo scontro nel Governo ... ilsussidiario.net

Guerra Russia Ucraina, Tajani: Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Ue. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Russia Ucraina, Tajani: 'Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Ue'. LIVE ... tg24.sky.it