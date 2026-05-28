Il leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea non avverrà nel prossimo futuro, perché potrebbe allargare il conflitto. Nel frattempo, la Svezia ha annunciato di aver consegnato 22 caccia all’Ucraina. La questione dell’adesione ucraina all’UE è oggetto di discussione, con alcune nazioni che ritengono che l’ingresso possa avere ripercussioni militari e politiche. Nessuna data ufficiale è stata comunicata riguardo a un possibile ingresso del paese nell’Unione.

Sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue "valuteremo, perché in Europa apparteniamo a tre famiglie diverse, è normale che ci siano delle sensibilità diverse, però nella politica estera italiana riusciamo sempre a essere estremamente compatti, non c'è stato un solo voto in questa legislatura in cui ci siamo divisi". Così Giovanni Donzelli, a margine di un evento di Fratelli d'Italia sulla comunicazione. "Sicuramente per noi il sostegno all'Ucraina è fondamentale ed è chiaro che in questo momento un ingresso nell'Unione Europea, non in una condizione in cui sia stata raggiunta la pace, vorrebbe dire estendere la guerra a tutta l'Europa - ha aggiunto - Quindi finché non viene raggiunta la pace è comprensibile la posizione di Salvini, raggiunta la pace è comprensibile la posizione che auspica Tajani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Donzelli (FdI): "Ucraina nell'Ue non ora, estenderebbe guerra". E la Svezia dà 22 caccia a Kiev

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