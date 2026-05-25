Mosca ha dichiarato che condurrà nuovi raid su Kiev, invitando la popolazione a lasciare la città il prima possibile. La Russia ha annunciato che gli attacchi saranno sistematici e colpiranno obiettivi militari, oltre a posti di comando e centri di decisione del governo ucraino. La comunicazione è stata diffusa attraverso un messaggio ufficiale che invita alla fuga.

La Russia annuncia attacchi sistematici contro l'Ucraina. Gli obiettivi sono militari ma anche posti di comando e centri decisionali del governo. Chiaro l'invito ai diplomatici e ai civili stranieri a lasciare Kiev La tensione traRussia e Ucrainatorna a salire dopo il duro annuncio del Ministero degli Esteri russo, che ha confermato l’intenzione di proseguire con una serie di attacchi mirati contro Kiev. Secondo Mosca, nel mirino ci sono lestrutture del complesso militare-industriale ucraino, in particolare quelle legate alla produzione e gestione dei droni militari. In una nota ufficiale, il governo russo ha spiegato che gli attacchi riguarderannositi dove i droni vengono progettati, costruiti e preparati per l’utilizzo sul campo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia-Ucraina, Mosca minaccia nuovi raid su Kiev: ‘Lasciate la città il prima possibile’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, Mosca minaccia lEuropa. Nuovi attacchi russi

Notizie e thread social correlati

"Lasciate Kiev il prima possibile": l'annuncio della Russia che fa tremare l'Ucraina. Cosa sta succedendoLa Russia ha emesso un comunicato ufficiale in cui ordina ai cittadini stranieri di lasciare immediatamente Kiev.

La Russia avverte: “Diplomatici e stranieri lascino Kiev il prima possibile, continueremo i raid sulla capitale ucraina”La Russia invita diplomatici e stranieri a lasciare Kiev il prima possibile, minacciando di continuare i raid sulla capitale ucraina.

Temi più discussi: Mosca accusa la Lettonia di fare da base per gli attacchi ucraini e minaccia di colpirla; Russia pensa ad armi nucleari mentre Putin è in Cina. G7: beni russi restano congelati. Ucraina riconquista Stephonirsk; Strafatti quotidiani | I Baltici temono i droni, ma in Italia si racconta che provocano Mosca; Ucraina: situazione di stallo per un conflitto nelle mani di USA ed Europa.

Stanotte la Russia ha lanciato uno degli attacchi più massicci degli ultimi tempi contro l’Ucraina con oltre 670 droni e 56 missili, inclusi missili balistici, da crociera e aeroballistici. Nel mirino sono finite infrastrutture civili ed energetiche. Almeno 40 persone son x.com

Guerra Ucraina, Mosca: Stranieri e diplomatici via da Kiev, ancora rappresaglie. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Mosca: 'Stranieri e diplomatici via da Kiev, ancora rappresaglie'. LIVE ... tg24.sky.it

Opinione | Putin ha distrutto la Russia e ha perso la guerra reddit

Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco su Kiev: 4 morti e almeno 60 feritiUn attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia per l'attacco al dormitor ... tg24.sky.it