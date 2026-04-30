In un procedimento giudiziario a Garlasco, la procura di Pavia ha chiesto l’ergastolo per l’amico di Marco Poggi, accusato di aver commesso un reato grave. Tra le accuse, vengono contestati motivi futili e la presenza di elementi di crudeltà. La vicenda riguarda un procedimento in cui si stanno valutando le prove e le imputazioni contro questa persona, con possibili implicazioni sulla sua eventuale pena.

Rischia l’ergastolo Andrea Sempio. Almeno in linea teorica. Sì, perché con le nuove aggravanti che adesso gli contesta la procura di Pavia — i futili motivi e la crudeltà — la pena massima teorica per l'omicidio volontario diventa il carcere a vita. C'è però un rito alternativo al quale può ricorrere la difesa per ottenere uno sconto di pena: lo stesso che scelse Alberto Stasi nel 2009.,, La procura di Pavia, nella nuova convocazione per Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone dell’indagine sul delitto di Garlasco, gli contesta adesso l’omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo un’avance sessuale che sarebbe stata respinta dalla vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Sempio ora rischia l'ergastolo. Ma così potrebbe ottenere lo sconto di pena

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Non è una trama da serie crime, ma il nuovo e delicatissimo passaggio che potrebbe aprirsi nel caso Garlasco dopo le ultime mosse della Procura di Pavia - facebook.com facebook

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