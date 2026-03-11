Riccardo Claris ucciso dopo una lite al bar a processo il 19enne Jacopo De Simone | rischia l'ergastolo

A Bergamo, un 19enne è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. A maggio 2025, durante una discussione per motivi legati al calcio in un bar, ha colpito con un coltello un 26enne, che è deceduto poco dopo. Il processo è fissato per il 19 gennaio 2024.

Jacopo De Simone è stato rinviato a giudizio a Bergamo per omicidio aggravato dai futili motivi. A maggio 2025 il 19enne aveva ucciso con una coltellata il 26enne Riccardo Claris dopo una lite scoppiata per motivi calcistici in un bar.