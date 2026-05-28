Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi il 42enne combatteva per Kiev | Morto in battaglia

Un contractor italiano di 42 anni, ex alpino, è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva per le forze di Kiev. La sua morte è stata confermata come avvenuta in battaglia. Prima di questa missione, aveva già lavorato in Siria e nel Kurdistan.

Alex Pineschi, ex alpino e contractor italiano di 42 anni, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo aveva già operato in altri scenari di guerra, come la Siria e il Kurdistan. Dopo l'aggressione russa, aveva sottoscritto un contratto e combatteva con le forze armate di Kiev. L'associazione di volontari Memorial: "Morto sul campo di battaglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ucciso in Ucraina un contractor italiano

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Ucraina, ucciso sul campo di battaglia il contractor italiano Alex Pineschi. Ex alpino 42enne originario di La Spezia, si era schierato al fianco delle forze di Kiev. In passato aveva combattuto anche contro l'ISIS nel nord dell'Iraq x.com

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