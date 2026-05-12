Nelle prime fasi delle indagini del 2017, le autorità giudiziarie hanno avviato un'indagine su Andrea Sempio, senza approfondimenti immediati. La madre del giovane ha commentato l’accaduto affermando che, se fosse capitato a 19 anni, avrebbe avuto altre reazioni. Sempio ha confermato di aver avuto 19 anni nel momento in cui si sono svolte le prime verifiche, mentre le indagini sono state definite come “sostanzialmente inette”.

La «sostanziale inazione investigativa» con la quale, nel 2017, vennero svolte le prime indagini su Andrea Sempio ha prodotto un duplice risultato. Non solo il fascicolo, poi archiviato con strascico di ipotesi corruttiva a carico dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e del padre dell’indagato, «non è approdato a nulla», ma «avrebbe reso Sempio più furbo e abile nel lasciare minori tracce del proprio passato», scrivono ora i pm nelle cento pagine di memoria conclusiva. Nella casa di via Canova, durante la perquisizione dei carabinieri, è stata evidenziata «la singolare circostanza dell’assenza di computer fissi o portatili, è quindi ragionevole inferire che l’indagato abbia distrutto del materiale documentale e sia disfatto pure di dispositivi informatici e delle loro memorie».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, la mamma di Sempio: «Se ti capitava a 19 anni...». Lui: «È successo a 19 anni»

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