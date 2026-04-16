Inghilterra uccise la figlia di 5 settimane | ergastolo al padre che le provocò un trauma cranico e 47 fratture

Un uomo di 35 anni è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la figlia di appena cinque settimane nel 2022 in Inghilterra. La vicenda si è conclusa con la condanna dopo che sono stati accertati un trauma cranico e 47 fratture al corpo della neonata. La corte ha stabilito la responsabilità dell'uomo nel decesso della piccola, che si è verificato nel suo domicilio.