Inghilterra uccise la figlia di 5 settimane | ergastolo al padre che le provocò un trauma cranico e 47 fratture
Un uomo di 35 anni è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la figlia di appena cinque settimane nel 2022 in Inghilterra. La vicenda si è conclusa con la condanna dopo che sono stati accertati un trauma cranico e 47 fratture al corpo della neonata. La corte ha stabilito la responsabilità dell'uomo nel decesso della piccola, che si è verificato nel suo domicilio.
Sean Jefferson, 35 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della figlia di 5 settimane, avvenuto in Inghilterra nel 2022. Sette anni alla madre per aver permesso la morte della bimba, deceduta per un trauma cranico e decine di fratture.🔗 Leggi su Fanpage.it
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