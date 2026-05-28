Ubriaco senza patente e con l' assicurazione scaduta della moto | nei guai un 55enne

Durante un normale servizio di pattugliamento, gli agenti della Polizia Locale di Vigonza hanno fermato un uomo di 55 anni che risultava ubriaco. Durante i controlli, è stato scoperto che non aveva la patente e che l’assicurazione della moto era scaduta. Sono state contestate tutte le violazioni previste dal Codice della Strada, tra cui anche il fatto di essere alla guida senza documenti validi e sotto l’effetto dell’alcol.

Un campionario completo di violazioni al Codice della Strada in un solo controllo. È quanto hanno accertato e contestato gli agenti della Polizia Locale di Vigonza ad un uomo di 55 anni, fermato durante un normale servizio di pattugliamento del territorio. Il 25 maggio il personale in divisa ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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