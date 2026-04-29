Fondi sorpresa al volante con la patente scaduta da 12 anni e senza assicurazione

Durante un normale servizio di controllo, la Polizia Locale di Fondi ha fermato un veicolo condotto da un uomo con la patente scaduta da 12 anni e senza assicurazione. Il controllo ha portato al sequestro del veicolo, già soggetto a precedenti provvedimenti. L’intervento si è inserito tra i controlli di routine finalizzati a verificare la regolarità dei veicoli in circolazione.

Fondi, 29 aprile 2026 – Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la Polizia Locale di Fondi ha intercettato un caso di grave irregolarità alla circolazione stradale, culminato nel sequestro definitivo di un veicolo già oggetto di provvedimenti precedenti. Nella giornata del 28 aprile 2026, la pattuglia dell’Infortunistica Stradale, sotto il coordinamento del comandante dott. Vincenzo Leone, nello svolgimento del servizio mirato al contrasto della circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, ha fermato un’autovettura condotta da una donna, la quale è risultata immediatamente priva dei requisiti minimi per la guida. Dagli accertamenti è emerso infatti, che la conducente circolava con patente scaduta da ben dodici anni e il veicolo, già sottoposto a sequestro amministrativo, è risultato sprovvisto di assicurazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Incidente e rissa sfiorata ad Alatri, al volante di una BMW senza patente né assicurazione, nei guai un 20enneQuello che doveva essere il normale rilievo di un sinistro stradale ha portato alla luce un quadro di totale illegalità amministrativa, sfiorando... Leggi anche: Vede i vigili e scappa: folle inseguimento del motociclista con la patente scaduta da 5 anni