Cuneo ubriaco alla guida del camion sulla SP662 | beccato con patente scaduta e senza tachigrafo

Un autista è stato fermato sulla strada statale 662 nel territorio di Cuneo per aver guidato un camion in stato di ebbrezza. Durante i controlli, è emerso che la patente di guida era scaduta e che non erano rispettate le norme relative ai tempi di lavoro, tra cui l’uso del tachigrafo. L’uomo è stato sottoposto a verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Fermato un autista professionale sulla SP662 in provincia di Cuneo per guida in stato di ebbrezza e altre violazioni al Codice della Strada. L’uomo, trovato con patente scaduta e senza carta tachigrafica, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente. Controllo della Polizia Stradale sulla SP662 Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione di Bra – ha effettuato un servizio di vigilanza sulla SP662, in direzione Marene. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato un complesso veicolare che procedeva con un’andatura incerta, destando sospetti sulla condizione del conducente e sulla sicurezza della circolazione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cuneo, ubriaco alla guida del camion sulla SP662: beccato con patente scaduta e senza tachigrafo Notizie correlate Alcolock obbligatorio, controlli serrati: automobilista alla guida ubriaco e senza patenteA poche ore dall’obbligatorietà in auto dell’alcolock per i conducenti condannati per guida in stato d'ebbrezza, a Fondi sono stati intensificati i... Alla guida con una patente scaduta da 12 anni: sequestro e maxi sanzioneAlla guida con una patente scaduta da 12 anni: questa la scoperta fatta dalla polizia locale di Fondi nel corso di un controllo a una donna fermata... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Alba, ubriaco al volante provoca incidente in tangenziale. Nel sangue alcol quattro volte oltre i limiti. Cuneo, ubriaco alla guida del camion sulla SP662: beccato con patente scaduta e senza tachigrafoFermato un autista professionale sulla SP662 in provincia di Cuneo per guida in stato di ebbrezza e altre violazioni al Codice della Strada. L’uomo, trovato con patente scaduta e senza carta ... virgilio.it Bra, camionista ubriaco e con patente scaduta fermato dalla Stradale sulla Sp 662CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla polizia di stato: Nei giorni scorsi, la Polizia Stradale di Cuneo – Sottosezione di Bra, nel corso di un servizio di vigilanza sulla SP662 in direzione Marene, ha ferm ... cuneocronaca.it