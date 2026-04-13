San Martino Siccomario ubriaco molesto al bar del centro commerciale | arrestato 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri al centro commerciale di San Martino Siccomario dopo aver causato scompiglio all’interno di un bar. L’uomo, visibilmente alterato, ha mostrato comportamenti molesti e ha opposto resistenza ai militari durante l’intervento, provocando anche danni. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, portando all’arresto dell’individuo.

San Martino Siccomario (Pavia) - Momenti di tensione e paura al centro commerciale, per un giovane in evidente stato di alterazione, che alla fine è stato arrestato dai carabinier i per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Erano da poco passate le 19 di ieri, domenica 12 aprile, quando al 112 sono arrivate diverse richieste d'intervento dai centri commerciali Gli Ottagoni e Giovi, dove si trova anche il supermercato Basko. In particolare al bar degli Ottagoni la presenza del giovane, palesemente ubriaco e forse anche sotto l'effetto di altre sostanze, infastidiva con atteggiamento molesto altri clienti e personale, denudandosi e minacciando, pare anche impugnando un coltello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Martino Siccomario, ubriaco molesto al bar del centro commerciale: arrestato 25enne Leggi anche: Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato un 25enne Caos in un bar del centro: ubriaco molesta i clienti e minaccia i carabinieri: 49enne denunciatoI carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 49enne italiano, ritenuto, a seguito...