L’attaccante del club ha commentato la fine della stagione, affermando che ci sono sentimenti di delusione e frustrazione. Ha comunque assicurato che la squadra tornerà a vincere in futuro. Sul suo profilo social ha rivolto un messaggio ai tifosi, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse o sui motivi delle emozioni espresse. Non sono stati forniti aggiornamenti su eventuali sviluppi contrattuali o piani futuri.

2026-05-27 23:10:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Francisco Conceicao ha voluto salutare la stagione con la Juventus pubblicando un post sul suo profilo ufficiale di Instagram rivolto ai tifosi bianconeri. L’esterno portoghese ha chiuso la sua stagione con 41 presenze tra tutte le competizioni e 4 reti. Su di lui c’è anche la Premier, con Liverpool e United sullo sfondo a monitorare i movimenti di mercato intorno al portoghese. Il messaggio social di Conceicao. “ Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi. Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Conceicao: “Siamo delusi e frustrati ma la Juve tornerà a trionfare”. Poi fa un appello ai tifosi

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