Dopo la partita tra Juve e Sassuolo della 30ª giornata di Serie A, il tecnico del Sassuolo ha commentato il risultato in conferenza stampa. Ha detto che ci sono state molte occasioni, ma la squadra non è riuscita a segnare il secondo gol e si sente delusa. Ha inoltre affermato che il percorso è ancora lungo e che ci sono margini di miglioramento.

di Marco Baridon Conferenza stampa Conceicao post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Sassuolo, sfida valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. VLAHOVIC, MILIK AL RIENTRO E TANTE OCCASIONI FALLITE – «Con tutti disponibili siamo più forti, abbiamo avuto l’opportunità di fare gol. La strada è lunga, siamo delusi ma lavoriamo per dare gioie ai tifosi». COSA SI PORTANO DIETRO – «Abbiamo avuto tante opportunità, riusciamo a creare tante occasioni. Ci è mancato il secondo gol. La squadra ha avuto la voglia di vincere la partita, non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conceicao post Juve Sassuolo: «Tante opportunità ma ci è mancato il secondo gol. La strada è lunga, siamo delusi»

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