Dopo la sconfitta contro la Lazio, Koni De Winter ha dichiarato a 'TeleLombardia' che il team è deluso ma che nel calcio le sconfitte fanno parte del gioco. Il difensore del Milan ha commentato l'incontro senza approfondire le cause della sconfitta, concentrandosi sull’umore della squadra al termine della partita. La squadra rossonera ha appena concluso l'incontro di campionato contro i biancocelesti.

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla giornata di sabato, con il pareggio dell'Inter, che può aver influito un po' sul Milan: "Penso che non abbia avuto effetti su di noi, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo. Merito a loro che hanno fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa ma è mancato il gol". Su com'è stato il post partita:"C'era tanta voglia di vincere, quando perdi è normale che siamo delusi ma fa parte del calcio". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter dopo il ko contro la Lazio: “Siamo delusi, ma fa parte del calcio”

Articoli correlati

Milan Primavera, Renna dopo la Lazio: “Complimenti ai ragazzi. Anche questo fa parte della crescita”L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta odierna contro la Lazio.

Tegola Milan, poco prima del Parma si fa male Gabbia: al suo posto De WinterInfortunio dell'ultima ora per Massimiliano Allegri, oggi sostituito in panchina dal suo vice Marco Landucci dopo il caso con Cesc Fabregas nel...

Milan-Lazio, le parole di Allegri a Sky Sport dopo la partita | Serie A

Aggiornamenti e notizie su Milan De Winter dopo il ko contro la...

Temi più discussi: Una missione segreta, un discorso di Allegri e...: così De Winter ha dimenticato il ciclone Hojlund; Lazio-Milan, Allegri può lanciare Estupinan dal primo minuto. De Winter confermato in difesa; Gabbia out, nel derby tocca a De Winter: dalle critiche a titolare aggiunto, la crescita esponenziale nel difensore rossonero; Milan, la rinascita di De Winter: i tre fattori dietro l’exploit del difensore rossonero, decisivo Max Allegri.

De Winter: Inter-Atalanta non ci ha influenzati, contro la Lazio abbiamo sbagliato tantoKoni De Winter, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio. Queste le. tuttomercatoweb.com

Motta decisivo, De Winter soffre. Isaksen sgasa, Estupinan mangiato: pagelle Lazio-MilanI rossoneri cadono all'Olimpico e ora devono guardarsi le spalle dal Napoli. Serata da incorniciare per i biancocelesti: torna il pubblico sugli spalti ... tuttosport.com

Così dopo Lazio-Milan https://mdst.it/3NpnIr6 #SportMediaset - facebook.com facebook

Lazio-Milan, Leao arrabbiato con Allegri per il cambio. CorSera: "Ma la verità è che la sua partita era durata anche troppo" x.com