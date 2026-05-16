La notte dei rosati italiani a Manfredonia

Il 30 maggio a Manfredonia si terrà una grande degustazione dedicata ai vini rosati italiani. L'evento si svolgerà in una località della città e coinvolgerà numerose aziende vinicole nazionali. Saranno presenti varie cantine, che presenteranno le loro etichette di rosati, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaggiare diversi prodotti. L’iniziativa prevede anche momenti di approfondimento con esperti del settore e l’opportunità di acquistare i vini in degustazione.

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Oltre 60 cantine da 12 regioni italiane, più di 100 etichette d'eccellenza, per una grande serata interamente dedicata alle eccellenze del vino rosato italiano. Il 30 maggio, sulla suggestiva promenade del nuovo porto turistico di Manfredonia, arriva "La Puglia Rosè - La notte dei rosati", una grande degustazione interamente dedicata al meglio della produzione italiana di vini rosati. Ad accompagnare i visitatori nelle degustazioni con racconti dedicati al vino rosé saranno gli stessi produttori delle migliori aziende vitivinicole italiane. Una serata per celebrare l'eccellenza del rosato e le sue infinite potenzialità, come dimostrano i trend del settore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La notte dei rosati italiani a Manfredonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Puglia Rosè, la notte dei rosati italiani a ManfredoniaOltre 60 cantine da 12 regioni italiane, più di 100 etichette d'eccellenza, per una grande serata interamente dedicata alle eccellenze del vino... A Manfredonia la notte dei rosati, 60 cantine mettono in vetrina i loro migliori vini rosèNel nuovo porto turistico degustazioni a occhi chiusi e incontri con esperti: una grande degustazione interamente dedicata al meglio della produzione italiana ... bari.repubblica.it PUGLIA ROSE' MANFREDONIA Manfredonia ospita Puglia Rosé: oltre 60 cantine per la degustazione del vino rosato italianoIl 30 maggio a Manfredonia, sulla promenade del nuovo porto turistico, si svolgerà Puglia Rosé – La notte dei rosati, una grande degustazione interamente dedicata alle eccellenze del vino rosato ... statoquotidiano.it