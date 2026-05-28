tutto pronto per mardive il comune investe 200mila euro

Complice il bel tempo di questi giorni, moltissime le presenze a Marina di Vecchiano anche se l’avvio della stagione estiva si avrà nel mese di giugno. "La nostra amministrazione comunale già dai mesi scorsi ha realizzato una serie di azioni per rendere fruibile l’arenile, con i servizi che saranno a pieno regime proprio dal mese di giugno – spiega il sindaco Massimiliano Angori. – Nello specifico una pulizia completa della spiaggia nel periodo post invernale con una cifra di investimento complessivo pari a circa 40mila euro, in cui sono comprese anche l’allestimento delle opere pubbliche sul litorale. Inoltre, al fine di rendere sempre più accessibile la marina, sono state realizzate delle nuove passerelle di accesso alla spiaggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto pronto per "Mar.di.Ve.". Il Comune investe 200mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Go From $0 to Wealth in 2026 Billionaire Habits + High Income Skills

Notizie e thread social correlati

Investe tutto con l'app Lino il maialino salva soldino, truffa da 200mila euro all'80enne pensionataUn'anziana pensionata ha perso circa 200 mila euro a causa di una truffa legata all'uso dell'app Lino, un'applicazione chiamata anche \

Anziana investe risparmi nell’app ‘Lino il maialino salva soldino’: truffata per 200mila euroUn’anziana di 80 anni ha denunciato di aver perso circa 200mila euro dopo aver utilizzato un’app di cashback e risparmio a premio.

Argomenti più discussi: Tutto pronto per Mar.di.Ve.. Il Comune investe 200mila euro; San Cataldo, tutto pronto per l’apertura della spiaggetta di Provolina: si parte da fine giugno; Le 10 spiagge più belle della Toscana per l'Estate 2026; Maggio 2026: 15 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia.

Cosa possiamo fare per far uscire Cardinale. reddit

Mario Balzanelli (@BalzanelliMario) / Posts / X x.com