Anziana investe risparmi nell’app ‘Lino il maialino salva soldino’ | truffata per 200mila euro

Un’anziana di 80 anni ha denunciato di aver perso circa 200mila euro dopo aver utilizzato un’app di cashback e risparmio a premio. Secondo quanto riferito, l’investimento è stato fatto attraverso questa applicazione, che prometteva vantaggi economici, ma si è rivelata una truffa. La donna ha riferito di aver creduto nelle promesse e di aver affidato i propri risparmi alla piattaforma, senza rendersi conto del raggiro fino a quando non ha richiesto il rimborso.

Un’anziana di 80 anni sarebbe stata truffata per una cifra di 200.000mila euro tramite un’app di cashback e sistema di risparmio a premio. I due indagati l’avrebbero convinta ad investire sul progetto denominato “Lino il maialino salva soldino” Sono due gli indagatiper una presunta truffa ai danni di un’anziana invalida, senza figli né familiari, che avrebbe investito i propri risparmi con un’applicazione di cashback. Secondo quanto emerso, la signora di 80 anni era convinta che l’app dal nome alquanto stravagante, “Lino Shopping App”, precisamente “Lino il maialino salva soldino“, fosse il modo migliore per risparmiare. Purtroppo, la...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anziana investe risparmi nell’app ‘Lino il maialino salva soldino’: truffata per 200mila euro Anziana investe nell'app Lino il maialino salva soldino ma era una truffa: spariti 200mila euro Notizie correlate Truffata con un’app, donna anziana mette 200.000 euro in Lino Maialino Salva Soldino: persi tuttiUna donna di circa 80 anni è stata truffata da due uomini: l'avevano convinta a investire 200. Investe tutto con l'app Lino il maialino salva soldino, truffa da 200mila euro all'80enne pensionataUna donna di circa ottant’anni, residente in Trentino, sarebbe stata vittima di una truffa legata a una presunta applicazione digitale per il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Anziana investe i risparmi nell'app Lino il maialino salva soldino e perde 200mila euro: truffata da due amici; Investe 200mila euro nell’app Lino, il maialino che salva il soldino, ma questa non viene mai realizzata: due indagati per truffa; Michelle Pfeiffer: Faccio la madre contro i narcisismi. Il cinema? Ora scelgo i progetti d'istinto. Anziana truffata, investe 200mila euro nell’app Lino il maialino salva soldino: 2 indagatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Anziana truffata, investe 200mila euro nell’app Lino il maialino salva soldino: 2 indagati ... tg24.sky.it Truffa da 200mila euro a un’anziana: finta app innovativa e risparmi di una vita svanitiAnziana truffata con finta app innovativa: versati 200mila euro a falsi imprenditori, denunciati per truffa aggravata e autoriciclaggio. blitzquotidiano.it Anziana investe nell'app "Lino il maialino salva soldino" ma era una truffa: spariti 200mila euro dal conto, erano i risparmi di una vita facebook Anziana investe i risparmi nell’app «Lino il maialino salva soldino» e perde 200mila euro: truffata da due amici x.com