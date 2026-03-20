Cuba e il pressing di Trump. Economia al collasso, manca anche l'acqua

Gli Stati Uniti intensificano le pressioni su Cuba chiedendo al presidente Diaz Canel di dimettersi, mentre l’economia dell’isola si trova in grave crisi e la scarsità di acqua si fa sempre più grave. La situazione politica e sociale si aggrava con crescenti richieste di cambiamenti, mentre la popolazione affronta difficoltà quotidiane legate alla crisi.

Cuba. Per Trump il presidente Diaz Canel deve dimettersi. Aumentano le pressioni degli Usa sull’isola caraibica. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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