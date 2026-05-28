Il Pentagono ha dichiarato di essere pronto a intervenire contro Cuba, ma attende ancora il via libera dall'amministrazione precedente. Le forze militari statunitensi si sono schierate nei pressi dell’isola, mentre la popolazione locale affronta una crisi energetica ed economica, con blackout prolungati da mesi. La situazione si presenta come una crescente pressione militare e umanitaria sulla popolazione locale.

Accerchiata dalle forze militari statunitensi e sull’orlo del collasso, con una crisi energetica ed economica che mette sempre più alle strette la popolazione, costretta da mesi a lunghi blackout. E ora il Pentagono, scrive Politico, ha gettato le basi per lanciare un attacco o invadere Cuba se Donald Trump lo ordinerà. Secondo la testata, gli asset militari sono stati posizionati per rendere le forze americane pronte per vario tipo di operazioni, dalla cattura della leadership cubana a una serie di attacchi di precisione. La decisione della Casa Bianca, peraltro, dovrà avvenire in tempi stretti: molte delle navi schierate infatti stanno per raggiungere i dieci mesi in mare, più dei consueti sei o sette mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Pentagono pronto ad attaccare Cuba, serve solo il via libera di Trump”: così gli asset militari Usa sono pronti ad agire

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