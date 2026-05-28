Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la stagione della squadra, sottolineando la responsabilità di conoscere bene il club. Ha anche parlato di Lautaro Martinez, definendolo “qualcosa di speciale”.

di Francesco Aliperta Chivu, tecnico nerazzurro, ha parlato così della grande stagione dell’Inter ai microfoni di Bleacher Report Football: le sue parole. In un’intervista pubblicata nelle scorse ore da Bleacher Report Football, e rilasciata nei giorni di lavoro sui campi della Pinetina dopo la straordinaria vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, Cristian Chivu ha fatto una profonda riflessione sulla stagione trionfale con l’ Inter. Il tecnico romeno, capace di centrare il doblete nazionale al suo primo anno completo sulla panchina senior, ha espresso tutto l’orgoglio per il traguardo raggiunto. SULLE SENSAZIONI DOPO UNA STAGIONE PIENA DI SUCCESSI – «Sia da coach che da giocatore è una grande responsabilità sapere cosa significa questo club nella sua storia, sapere cosa significa per i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tutto l’orgoglio di Chivu: «Sapere cosa significa questo club è una grande responsabilità. Lautaro Martinez è qualcosa di speciale»

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INTER VENEZIA 5-1 - LA MOSSA SEGRETA DI CHIVU: HA CAMBIATO RUOLO E HA SPACCATO TUTTO

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