Lautaro Martinez ha commentato il ruolo di Chivu all’interno della squadra, sottolineando come il tecnico abbia portato una ventata di novità e fiducia, senza compromettere il lavoro svolto con l’allenatore precedente. Il capitano dell’Inter ha anche parlato di un’offerta importante da un club di primo livello, definendola insolitamente trattata in modo impensabile. Martinez ha concluso ringraziando Chivu per il contributo dato alla squadra.

Il capitano dell’Inter: “Il mister ci ha dato fiducia non privandoci di quello che tatticamente avevamo fatto con Inzaghi” “ Chivu ci ha portato un’aria nuova “. A ‘Cronache di Spogliatoio’ Lautaro Martinez spende parole di elogio per il proprio allenatore: “ Ci ha dato fiducia e ha questa leadership che si vede anche da fuori – ha aggiunto il capitano dell’ Inter, fresca di vittoria dello Scudetto numero 21 – Non ci ha privati di ciò che tatticamente avevamo fatto negli scorsi anni con Inzaghi. Ha solo aggiunto un po’ delle sue idee a quello che già conoscevamo. Dobbiamo ringraziarlo. Il mister va verso un’idea di calcio molto moderna. Ci concede giorni liberi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lautaro Martinez: “Perché Chivu va ringraziato. Ricca offerta di un top club? Trattato in modo impensabile”

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