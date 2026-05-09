Lautaro Martinez a Dazn | Record di Meazza? Per me è un grande orgoglio Ecco cosa ho detto a Mosconi

Da internews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Lazio, il capitano e attaccante nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Tra i temi affrontati, ha espresso grande orgoglio per aver eguagliato il record di reti segnate allo stadio Meazza e ha condiviso alcuni dettagli di un discorso avuto con un suo collaboratore. Le sue parole sono state trasmesse ai media al termine della partita.

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di Paolo Moramarco Lautaro Martinez a Dazn, le parole del capitano e attaccante nerazzurro al termine del match vinto 3-0 contro la Lazio ai media. Protagonista con il gol dell’1-0 e premiato come Panini Player of the Match di Lazio-Inter finita poi 3-0 per i nerazzurri, Lautaro Martinez ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei nerazzurri. Il capitano ha sottolineato la serietà del gruppo, il valore di Henrikh Mkhitaryan e la crescita dei giovani come Mosconi. APPROCCIO ALLA PARTITA – «No, ci siamo comportati nel modo corretto come voleva il mister e come pensavamo noi. Mancano ora alcune partite, dobbiamo finire il nostro lavoro e mantenere la testa lucida da professionista.🔗 Leggi su Internews24.com

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