L’accordo tra un dirigente e la Roma era ormai definito, ma successivamente ha firmato con l’Inter. La decisione è arrivata dopo che Gasperini ha battuto Ranieri e Massara in una sfida decisiva. La firma con il club nerazzurro ha portato il dirigente a cambiare idea, interrompendo il percorso con la squadra giallorossa.

L’addio di Massara ai giallorossi lo ha ‘costretto’ al dietrofront Era praticamente tutto fatto con la Roma, poi è successo che Gasperini ha vinto la sfida con Ranieri e soprattutto Massara. Liquidato il Ds, il ritorno in giallorosso è saltato in via definitiva. Addio Roma, è arrivata la firma con l’Inter: i dettagli (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Massimo Tarantino non torna in giallorosso. Il responsabile dello scouting nerazzurro aveva trovato un’intesa quinquennale con la Roma per il riapprodo a Trigoria ricoprendo il medesimo incarico ricoperto a Milano e, nel recentissimo passato, anche nel club capitolino. Tarantino aveva già siglato un pre-contratto, ma la cacciata di Massara, uscito sconfitto dallo scontro con Gasperini, ha fatto saltare il banco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutto fatto con la Roma, poi salta tutto e firma con l’Inter

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