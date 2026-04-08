A fine stagione, il contratto del tecnico sarà oggetto di discussione, mentre si lavora già a una svolta tattica e di formazione. Si pensa di adottare un modulo 4-3-2-1, con l’ingresso di nuovi calciatori come Koné. Nel frattempo, il rinnovo del tecnico ha portato a cambiamenti importanti all’interno del club, coinvolgendo sia la rosa che il modo di giocare.

Non basta vincere per resistere al comando. L’Inter si sente vicina al traguardo del ventunesimo scudetto, scruta con garbo anche il percorso che può condurre alla decima Coppa Italia, ma al tempo stesso programma il futuro per difendere il potere sul suolo italiano e per ripristinare uno status credibile oltre confine. La prima mossa riguarda la politica interna: Cristian Chivu, una scommessa che si è rivelata azzeccata, verrà convocato in sede a stagione chiusa per firmare il rinnovo del contratto, probabilmente per una stagione e quindi fino al giugno 2028. I colloqui non sono stati ancora avviati ma non esistono perplessità. È un atto dovuto: non si è mai visto un allenatore campione d’Italia, né giovane né vecchio, che si presenta al ritiro estivo con la data di scadenza fissata a pochi mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il rinnovo apre la rivoluzione: Chivu firma, poi cambia l'Inter. Moduli e calciatori, tutto nuovo

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