tutto fatto per il rinnovo di spinazzola a breve la firma

È tutto pronto per il rinnovo del contratto di Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro sta per firmare il nuovo accordo con il club di proprietà di un imprenditore. La trattativa si è conclusa positivamente e l’annuncio ufficiale è atteso a breve. La firma segnerà il prolungamento dell’accordo tra il giocatore e la società.

Tutto fatto per il rinnovo del contratto dell’esterno azzurro Leonardo Spinazzola. “Il nuovo contratto biennale di Leonardo Spinazzola con il Napoli, pronto a essere sigillato a breve. Accordo quasi concluso come riportato stamane, in attesa dei passaggi formali e del nuovo allenatore“. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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ITALIANO AL NAPOLICI SIAMOMA ALLEGRIRINNOVO SPINAZZOLA E LUKAKU CHE PARLA DAL BELGIO

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