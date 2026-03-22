Italia donna litiga in strada poi spunta un coltello | è choc Ambulanze e polizia sul posto

Paura nel pomeriggio a Milano: una donna di 31 anni è stata trovata in strada con una ferita da arma da taglio all’ addome. È successo in via Livraghi, nella periferia est della città. L’allarme è partito da una telefonata arrivata al 118, che ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori e l’arrivo delle pattuglie. La 31enne è stata trasportata all’ospedale Niguarda. Le prime informazioni parlano di una donna vigile, in condizioni stabili: non sarebbe in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto e chi l’abbia colpita, con l’ipotesi di una lite avvenuta nella zona. Indagini e ricostruzione: la pista della lite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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