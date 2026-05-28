Roland Garros Sinner prima domina poi viene eliminato da Cerundolo dopo un malore
A Roland Garros, Jannik Sinner ha vinto i primi quattro set contro Cerundolo, ma nel quinto ha accusato un malore che lo ha portato a interrompere il match. Dopo aver dominato le prime fasi, l'italiano si è fermato improvvisamente, permettendo all'avversario di vincere e proseguire nel torneo. La partita si è conclusa con la sconfitta di Sinner, che aveva iniziato bene, ma è stato costretto a fermarsi a causa di un problema di salute.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il numero uno del mondo si ferma al quinto set. Si interrompe in modo amaro il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista azzurro, attuale numero uno del ranking mondiale, è stato eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerundolo al termine di una sfida dai due volti, segnata da un improvviso calo fisico dell’italiano. Dopo aver dominato per oltre due set e mezzo, Sinner ha accusato un malessere probabilmente causato dalle temperature elevate di Parigi, lasciando spazio alla rimonta dell’avversario. Cerundolo si è imposto in cinque set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Match sotto controllo, poi il crollo improvviso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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