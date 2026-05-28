roland garros sinner prima domina poi viene eliminato da cerundolo dopo un malore

Notizia in breve

A Roland Garros, Jannik Sinner ha vinto i primi quattro set contro Cerundolo, ma nel quinto ha accusato un malore che lo ha portato a interrompere il match. Dopo aver dominato le prime fasi, l'italiano si è fermato improvvisamente, permettendo all'avversario di vincere e proseguire nel torneo. La partita si è conclusa con la sconfitta di Sinner, che aveva iniziato bene, ma è stato costretto a fermarsi a causa di un problema di salute.