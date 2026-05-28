Circa 150 persone hanno partecipato a una festa in una discoteca, dove la musica ha favorito l’inclusione e la socializzazione. L’evento si è svolto in mattinata, con tutti in pista per ballare e condividere momenti di allegria. La giornata è stata caratterizzata da energia e felicità, secondo quanto riferito dai partecipanti. Nessun incidente o problema è stato segnalato durante l’iniziativa.

La musica come elemento d’inclusione, scambio e socialità. È questa la filosofia di " BallAbile 2026 ", un evento all’insegna della musica e del ballo che, ieri alla Cascina Cappuccina di Melegnano, ha chiamato a raccolta oltre 150 disabili intellettivi di svariate cooperative e associazioni del Sud-Est Milanese e del Lodigiano. L’evento era organizzato dalla cooperativa sociale Eureka e dal circolo culturale "Cascina Cappuccina", nato a sua volta da una costola di Eureka. Un locale trasformato in discoteca e, all’esterno, un servizio bar; un’acustica e un’apparecchiatura particolari, per trasmettere la musica con un approccio immersivo, senza recare disturbo neppure ad autistici e neurodivergenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti in pista in “discoteca”. Una mattinata di festa per 150 persone speciali: "Quanta energia e felicità"

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