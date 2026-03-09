Il comitato | Oltre 150 persone all’assemblea pubblica contro il progetto della quarta pista

Oltre 150 persone partecipano a un’assemblea pubblica a Fiumicino per discutere del progetto della quarta pista dell’aeroporto. L’incontro si è svolto il 9 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti di associazioni e membri del comitato organizzatore. Durante l’evento sono stati presentati dettagli relativi alla realizzazione dell’ampliamento e alle possibili implicazioni sul territorio.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – “L’Assemblea pubblica dedicata al progetto della 4ª pista dell’aeroporto ha avuto un successo che è andato ben oltre le aspettative e ha visto la partecipazione di oltre 150 persone che, per più di due ore, hanno seguito con attenzione la discussione sulla realizzazione della nuova pista e sugli effetti deleteri che questa avrà sul territorio”. E ‘ quanto dichiara in un comunicato il Comitato FuoriPista. “L’assemblea, che si è svolta nei locali della parrocchia di Aranova, è stata organizzata su richiesta di alcuni cittadini di Aranova dal Comitato FuoriPista per fornire ai cittadini le informazioni utili a valutare con la necessaria consapevolezza il progetto di espansione aeroportuale già avallato dall’amministrazione comunale e soprattutto i suoi impatti sulla salute dei cittadini e sul territorio”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

