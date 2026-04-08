Festa con 380 persone ma il locale è un' associazione culturale | sequestrata discoteca abusiva all' Eur

Una festa con circa 380 partecipanti si è svolta in un locale gestito come associazione culturale, ma si è rivelata essere una discoteca non autorizzata. L’evento, pubblicizzato come una serata con musica dal vivo, prevedeva un biglietto d’ingresso di 20 euro. Durante l’evento si è verificato un forte sovraffollamento, che ha portato al sequestro del locale.

Eventi pubblicizzati con musica dal vivo, il prezzo del biglietto di 20 euro e un considerevole sovraffollamento. All'Eur un'associazione culturale, trasformata in una discoteca abusiva, è stata sottoposta a sequestro preventivo.Chiusure a raffica nei locali di Roma: cosa sta succedendo alle. 🔗 Leggi su Romatoday.it Sequestrata discoteca abusiva mascherata da associazione culturale all’Eur: dentro 400 persone su 120 consentiteContinuava ad ospitare persone con un sovraffollamento del 300%: polizia locale sequestra una discoteca abusiva a Roma mascherata da associazione... Roma, sequestrata discoteca abusiva all’Eur: sovraffollamento oltre il 300%Roma, 8 aprile 2026 – Nell’ambito delle verifiche sui pubblici esercizi, nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Locale di Roma...