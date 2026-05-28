tutti i trucchi nei dati ufficiali per dire che col nucleare si rischia

Secondo i dati ufficiali, si afferma che il nucleare comporta rischi significativi, con riferimenti a circa 2.700 morti legate a incidenti negli impianti atomici. Tuttavia, analisti sottolineano che le stime spesso utilizzano metodi discutibili e che ogni attività umana presenta rischi propri. Non ci sono prove concrete per attribuire direttamente tutte queste morti esclusivamente al nucleare. I numeri vengono spesso contestati e interpretati in modo diverso da fonti diverse.

Qualunque attività umana comporta rischi. Oltre a quelli intrinseci, c’è l’errore umano e questo non si può escludere se non eliminando l’uomo. Una tra le nostre più importanti attività è la produzione d’energia elettrica e vogliamo confrontare i rischi delle varie tecnologie, confrontando i decessi da esse causati. Naturalmente, bisogna rapportarli alla produzione. I dati «ufficiali», riprodotti nella tabella, ci dicono i morti per ogni Terawattora elettrico prodotto da carbone, petrolio, biomassa, gas naturale, idroelettrico, eolico, nucleare e fotovoltaico. Giusto per avere un’idea di cosa sia il Terawattora, basti sapere che è l’energia elettrica consumata in un solo giorno dall’Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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