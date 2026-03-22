Un gruppo di sostenitori ha espresso un forte sì contro chi si oppone a cambiamenti e innovazioni, inclusa la riforma della giustizia. La loro posizione mira a contrastare chi, nel dibattito pubblico, si mostra sempre contrario alle proposte di modernizzazione del sistema italiano. La manifestazione ha visto partecipanti che condividono questa volontà di promuovere un atteggiamento più aperto e positivo verso le novità.

Un Sì per dire No a quelli che dicono sempre no. E non solo alla riforma della giustizia, ma a tutto quanto possa rappresentare un fattore di modernità per l'Italia. Anche il grande riassetto del potere giudiziario non sfugge a questa opposizione ideologica che si è dimenticata di raccontare, in primis, come il testo sottoposto al referendum sia stato approvato quattro volte tra Camera e Senato. Poi fa comodo, secondo la loro narrazione, invocare la mobilitazione alle urne contro una cricca di golpisti sudamericani pronti alla retata contro i giudici progressisti. Quando non si vota, tutti a lamentarsi dell'inerzia di una classe di governo capace solo a rimpinzarsi di bonus e maxi stipendi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un Sì per dire finalmente No a tutti quelli che dicono sempre no

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