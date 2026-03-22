4 Un Sì per dire finalmente No a tutti quelli che dicono sempre no

Un nuovo fronte si apre con l'adozione di un Sì che mira a superare il rifiuto costante da parte di alcuni gruppi nei confronti di ogni proposta di riforma, inclusa quella della giustizia. La decisione coinvolge chi si oppone sistematicamente a ogni tentativo di innovazione, anche in ambito di modernizzazione del Paese. La scelta rappresenta un cambiamento rispetto al passato.

Un Sì per dire No a quelli che dicono sempre no. E non solo alla riforma della giustizia, ma a tutto quanto possa rappresentare un fattore di modernità per l'Italia. Anche il grande riassetto del potere giudiziario non sfugge a questa opposizione ideologica che si è dimenticata di raccontare, in primis, come il testo sottoposto al referendum sia stato approvato quattro volte tra Camera e Senato. Poi fa comodo, secondo la loro narrazione, invocare la mobilitazione alle urne contro una cricca di golpisti sudamericani pronti alla retata contro i giudici progressisti. Quando non si vota, tutti a lamentarsi dell'inerzia di una classe di governo capace solo a rimpinzarsi di bonus e maxi stipendi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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