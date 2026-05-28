Jannik Sinner affronta il secondo turno di Roland Garros contro Cerundolo alle 12, dopo aver giocato il primo match di sera. La partita si svolge sotto il sole e con temperature elevate, con rumori esterni che disturbano il giocatore. La sfida si svolge in un contesto di condizioni climatiche difficili, con Sinner impegnato a gestire il caldo e i brusii provenienti dall’esterno.

Jannik Sinner, dopo la vittoria agli Internazionali di Roma, sta affrontando il Roland Garros. Oggi incontrerà al secondo turno Cerundolo, alle 12, mentre il primo match lo aveva giocato di sera. Ci sono tante aspettative sul numero uno al mondo, soprattutto perché non c’è Carlos Alcaraz. Sinner dovrà essere bravo a gestire la pressione. Questo Roland Garros, scrive Libero, è già cominciato con il sapore di un esame che durerà fino alla settimana prossima: Il momento più difficile, per chi parte davanti a tutti, spesso comincia quando la partita è finita: Sinner ha superato il primo turno senza veri tremori, ma il suo Roland Garros ha già preso la forma di un esame continuo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tutti contro Sinner al Roland Garros, un esame di gestione delle temperature e brusii esterni

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