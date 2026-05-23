Jannik Sinner debutterà al Roland Garros 2026 nella giornata di martedì 26 maggio, l’ultima dedicata ai primi turni dello Slam parigino. Il numero 1 del mondo affronterà il francese Clement Tabur, numero 165 del ranking e wildcard di casa, in una sfida senza precedenti ma che vede l’azzurro nettamente favorito. Per Sinner sarà il ritorno in campo otto giorni dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. L’altoatesino, in caso di qualificazione, tornerebbe in campo giovedì per il secondo turno. Da capire ora quale sarà l’orario scelto dagli organizzatori. E proprio qui entra in scena uno dei temi più discussi di questa vigilia del Roland Garros: il caldo estremo atteso su Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, quando gioca Sinner contro Tabur: il grande pericolo è il caldo, previste temperature record

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Quando gioca Sinner contro Tabur al Roland Garros 2026, data e orario dell’esordio di JannikJannik Sinner farà il suo esordio con Clement Tabur nel primo turno del torneo del Roland Garros. Sinner sarà in campo lunedì 25 maggio, probabilmente nella sessione serale. Diretta TV su Eurosport. fanpage.it

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