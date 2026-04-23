Santo Spirito l’organo torna a suonare dopo 60 anni

A Firenze, questa mattina è stato presentato il restauro dell’organo della Basilica di Santo Spirito, che torna a suonare dopo più di sessant’anni di inattività. L’intervento ha riguardato sia lo strumento stesso sia l’apparato decorativo, tra cui la cantoria e la cassa. L’organo, che non era stato utilizzato dal 1960, è stato rimesso in funzione dopo i lavori di restauro.

Firenze, 23 aprile 2026 - Torna a risuonare dopo oltre sessant’anni di silenzio l’organo della Basilica di Santo Spirito a Firenze, restaurato e presentato questa mattina insieme al suo apparato decorativo composto da cantoria e cassa. L’intervento è stato realizzato sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato, grazie al sostegno di Friends of Florence e al dono dei mecenati Jim e Janet Dicke II. https:www.lanazione.itvideofirenze-il-restauro-dellorgano-di-santo-spirito-che-torna-a-suonare-dopo-60-anni-ebrxuop2 Il restauro dello strumento è stato affidato a Chichi Organi, mentre quello dell’apparato decorativo è stato curato da Sandra Pucci con Alice Quaggiato e Chiara Mignani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santo Spirito, l’organo torna a suonare dopo 60 anni Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate L'organo Carli torna a suonare per la città di Verona: «Un gesto concreto di fiducia nei giovani»A Verona la musica torna a occupare uno spazio pienamente pubblico, intrecciando formazione, tradizione e partecipazione. Pescara perde Emilio Manes, 86 anni: un maestro dell’ortopedia al servizio del Santo Spirito per 25 anni.Pescara piange la scomparsa del dottor Emilio Manes, figura di spicco dell’ortopedia italiana, deceduto all’età di 86 anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mercoledì musicali dell’organo; Mercoledì con l’organo. La rassegna riparte sulle note di Handel; Mercoledì Musicali 2026, torna il festival fiorentino di musica per organo; Note luminose e lo Spirito è una brezza. Santo Spirito, l’organo torna a suonare dopo 60 anniPresentati gli interventi su strumento, cantoria e cassa: restituita alla Basilica la sua dimensione sonora e spirituale ... lanazione.it Organo della basilica di S.Spirito a Firenze torna a suonare dopo 60 anniE' tornato a suonare, dopo oltre 60 anni di silenzio, l'organo della basilica di Santo Spirito a Firenze, oggetto di un intervento di restauro che ha interessato anche il relativo apparato decorativo ... ansa.it Ancora buone notizie per i bagnanti baresi. In arrivo un nuovo lido sulla costa nord tra Palese e Santo Spirito - facebook.com facebook