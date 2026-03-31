Dopo una lunga assenza segnata da gravi problemi di salute Celine Dion torna sul palco | l' annuncio dei 10 live a Parigi Il video di Amicait

Dopo un’assenza di diversi mesi dovuta a problemi di salute, Celine Dion ha annunciato una serie di dieci concerti a Parigi. L’artista ha condiviso il ritorno con un video pubblicato su un sito di notizie di intrattenimento. La cifra di dieci esibizioni rappresenta il suo primo impegno dal periodo di inattività.

Dopo un’assenza lunga e segnata da gravi problemi di salute, Celine Dion è pronta a tornare sul palco. La popstar ha annunciato un nuovo ciclo di concerti dal vivo a Parigi, segnando un momento atteso da anni dai fan di tutto il mondo. Celine Dion torna sul palco, annunciati dieci nuovi concerti. Il ritorno è stato ufficializzato nel giorno del suo 58esimo compleanno, con un videomessaggio pubblicato sui social celebrato anche dalla Tour Eiffel illuminata. L’artista ha confermato che, a partire dal 12 settembre, sarà protagonista di una serie di dieci serate alla Paris La Défense Arena, una delle venue più importanti d’Europa, fino al 14 ottobre, nell’ambito dello spettacolo Celine Dion Paris 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo una lunga assenza segnata da gravi problemi di salute, Celine Dion torna sul palco: l'annuncio dei 10 live a Parigi. Il video di Amica.it

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