Turnover di medici di base nel territorio dell' Ulss 3
A fine maggio, nel territorio dell'Ulss 3 sono previste diverse cessazioni e sostituzioni di medici di base nelle aree di Campalto, Mestre, Mirano e Chioggia.
Turnover di medici di base nel territorio di competenza dell'Ulss 3. A fine maggio sono previste diverse cessazioni e sostituzioni nei territori di Campalto, Mestre, Mirano e Chioggia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayA Campalto cessa il suo servizio alla fine di maggio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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