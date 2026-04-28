Ulss 4 22 interpreti a fianco di medici e infermieri per la stagione estiva

Durante la stagione estiva, l'Ulss 4 ha previsto l'impiego di ventidue interpreti, principalmente giovani, che supporteranno medici e infermieri nel comunicare con i pazienti stranieri. Questi professionisti si dedicheranno a facilitare il dialogo tra il personale sanitario e i pazienti di diverse nazionalità, assicurando una migliore gestione delle esigenze linguistiche. L'obiettivo è garantire un’assistenza più efficace durante i mesi di maggiore afflusso di persone.

Ventidue interpreti, perlopiù giovanissimi, affiancheranno medici e infermieri dell'Ulss 4 facendo da tramite con i pazienti stranieri. Saranno operativi nel corso della stagione estiva nei punti di primo intervento (Ppi) di Bibione, Caorle, Jesolo e Cavallino-Treporti, nella postazione ambulanza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate L'allarme di Confcommercio: "Deciso calo delle prenotazioni per la stagione estiva"Pisa, 23 aprile 2026 – “L'allarmismo che si sta scatenando in seguito al conflitto in Medio Oriente sta penalizzando in modo eccessivo il turismo... Monaldi, Fp Cgil: “Non perdere la fiducia nel lavoro di medici e infermieri”Chirurgo sannita coinvolto nella morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi chiede l’intervento dell’OdM di Benevento VIDEO/ Rapine a...