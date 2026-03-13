Medici e infermieri sempre più nel mirino | nel territorio dell’Insubria nasce la Carta per difendere i sanitari

In tutta l’Insubria, medici, infermieri e operatori sociosanitari sono spesso vittime di aggressioni, sia verbali che fisiche. Per proteggere chi lavora nel settore sanitario, è nata una nuova iniziativa chiamata la Carta per la difesa dei sanitari. Questa iniziativa mira a tutelare i professionisti che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni di tensione e minaccia.

Ats Insubria e le aziende sanitarie, tra cui Asst Lariana, uniscono le forze contro aggressioni e violenze nei servizi sanitari Medici, infermieri e operatori sociosanitari sempre più esposti a episodi di aggressione verbale e fisica. Per contrastare questo fenomeno, le aziende sanitarie del territorio dell’Insubria hanno deciso di unire le forze avviando un percorso condiviso per prevenire e affrontare le violenze contro chi lavora nei servizi di cura. L’iniziativa coinvolge Ats Insubria, Asst Lariana, Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona e rappresenta un’esperienza unica nel panorama lombardo. Al centro del progetto c’è la Carta dei valori condivisi, un documento che sancisce l’impegno comune a promuovere il rispetto verso il personale sanitario e a contrastare ogni forma di aggressione nei luoghi di cura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

