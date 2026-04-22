L’Italia sta diventando sempre più attrattiva per i super-ricchi del mondo, grazie a un mix di stile di vita e vantaggi fiscali. Recenti dati indicano un aumento significativo di persone con patrimoni elevati che scelgono di trasferirsi o investire nel paese. Il settore bancario locale ha registrato un incremento di clienti di alta fascia, mentre il governo mantiene una maggior stabilità rispetto ad altri paesi europei.

L’Italia si sta imponendo come meta privilegiata per i super-ricchi globali, registrando un afflusso record attratto dalla “dolce vita” e da un regime fiscale agevolato che, nonostante l’aumento a 300.000 euro annui nel 2026, risulta altamente competitivo. Lo riporta la Bcc, sottolineando che questo sistema, unito a una stabilità politica percepita come superiore rispetto ad altri Paesi europei, sta guidando un significativo afflusso di capitali e un boom immobiliare di lusso, in particolare a Milano. Il capoluogo lombardo sfida hub come Dubai e Londra, offrendo vantaggi su imposte di successione e donazioni, scatenando al contempo dibattiti interni sulla disparità fiscale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dolce vita, agevolazioni fiscali e governo stabile: la Bcc incorona l’Italia come nuovo paradiso dei ricchi

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