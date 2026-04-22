Dolce vita agevolazioni fiscali e governo stabile | la Bbc incorona l’Italia come nuovo paradiso dei ricchi
Recentemente, un’importante testata internazionale ha descritto l’Italia come una destinazione molto richiesta dai ricchi di tutto il mondo, grazie alla combinazione di uno stile di vita rilassato e di agevolazioni fiscali. Il paese sta vivendo un incremento di stranieri che scelgono di stabilirsi nel suo territorio, spinti anche da un governo che garantisce stabilità politica. Nonostante l’aumento delle imposte a 300, le attrazioni e le opportunità continuano ad attrarre una clientela facoltosa.
L’Italia si sta imponendo come meta privilegiata per i super-ricchi globali, registrando un afflusso record attratto dalla “dolce vita” e da un regime fiscale agevolato che, nonostante l’aumento a 300.000 euro annui nel 2026, risulta altamente competitivo. Lo riporta la Bbc, sottolineando che questo sistema, unito a una stabilità politica percepita come superiore rispetto ad altri Paesi europei, sta guidando un significativo afflusso di capitali e un boom immobiliare di lusso, in particolare a Milano. Il capoluogo lombardo sfida hub come Dubai e Londra, offrendo vantaggi su imposte di successione e donazioni, scatenando al contempo dibattiti interni sulla disparità fiscale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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