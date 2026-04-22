Recentemente, un’importante testata internazionale ha descritto l’Italia come una destinazione molto richiesta dai ricchi di tutto il mondo, grazie alla combinazione di uno stile di vita rilassato e di agevolazioni fiscali. Il paese sta vivendo un incremento di stranieri che scelgono di stabilirsi nel suo territorio, spinti anche da un governo che garantisce stabilità politica. Nonostante l’aumento delle imposte a 300, le attrazioni e le opportunità continuano ad attrarre una clientela facoltosa.

L’Italia si sta imponendo come meta privilegiata per i super-ricchi globali, registrando un afflusso record attratto dalla “dolce vita” e da un regime fiscale agevolato che, nonostante l’aumento a 300.000 euro annui nel 2026, risulta altamente competitivo. Lo riporta la Bbc, sottolineando che questo sistema, unito a una stabilità politica percepita come superiore rispetto ad altri Paesi europei, sta guidando un significativo afflusso di capitali e un boom immobiliare di lusso, in particolare a Milano. Il capoluogo lombardo sfida hub come Dubai e Londra, offrendo vantaggi su imposte di successione e donazioni, scatenando al contempo dibattiti interni sulla disparità fiscale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dolce vita, agevolazioni fiscali e governo stabile: la Bbc incorona l’Italia come nuovo paradiso dei ricchi

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