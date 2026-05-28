Tuo padre non può sfilare al Taratatà | l’avvocato accusa questura e Comune che fanno retromarcia

La questura ha revocato i divieti verbali che impedivano a un padre di partecipare al Taratatà, dopo la denuncia presentata dall’avvocato Giuseppe Scozzari. In precedenza, le autorità avevano vietato l’accesso senza una motivazione scritta, ma hanno successivamente cambiato posizione. La decisione è stata comunicata dopo la richiesta dell’avvocato, che aveva contestato le restrizioni imposte dall’ente locale e dalla questura.

La questura ha fatto marcia indietro e revocato i divieti verbali dopo la denuncia dell'avvocato Giuseppe Scozzari. Al centro della vicenda un cittadino incensurato di Casteltermini che voleva partecipare con la figlia di 5 anni e un pony al corteo della Festa di Santa Croce – Sagra del Taratatà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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